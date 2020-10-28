Ла-Пас, , 03:35 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес планирует вернуться на родину 9 ноября, сразу после вступления в должность избранного президента Луиса Арсе. Об этом со ссылкой на избранного сенатора от партии «Движение к социализму» Андроника Родригеса 27 октября сообщает телеканал Telesur.

«Наш брат президент въедет 9 ноября, на следующий день после инаугурации, и приедет в Кочабамбу 11 ноября», — сказал Родригес в интервью телеканалу. Сенатор напомнил, что всего год назад экс-президенту пришлось покинуть страну после организованного против него переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения в терроризме сняты решением боливийского суда с бывшего президента Боливии Эво Моралеса.

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