Прага, , 03:22 — REGNUM Нижняя палата парламента Чехии приняла постановление, признающее ливанское движение «Хезболла» террористической организацией, передает Чешское радио.

В документе указывается, что разделение организации на военное и политическое крыло создает угрозу для демократии. В парламенте порекомендовали правительству Чехии включить «Хезболлу» в список террористических организаций. При этом депутаты утверждают, что их шаг не является враждебным к самому Ливану.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели новые санкции против ливанского движения «Хезболла». В черный список попали два члена организации, которые якобы выступают против интересов США в регионе.