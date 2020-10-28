Вашингтон, , 03:22 — REGNUM США имеют лучшие вооруженные силы в мире, а военная мощь страны является предметом зависти со стороны России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в штате Висконсин, который транслирует телеканал Fox News.

При этом глава Белого дома надеется, что США никогда не понадобится использовать ядерное оружие.

Дональд Трамп «У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не предполагал, что мы на это сможем, однако все это у США получилось. Наше ядерное оружие находится в своем наилучшем состоянии. Надеюсь, просто надеюсь, что нам не пригодится его применять».

Он также пообещал, что в случае своего переизбрания превратит США в главного мирового производителя и покончит с зависимостью от товаров из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Дональд Трамп заявил, что США владеют вооружениями, о которых «мечтают» Россия и Китай.

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