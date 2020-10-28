Вашингтон, 28 октября 2020, 03:22 — REGNUM США имеют лучшие вооруженные силы в мире, а военная мощь страны является предметом зависти со стороны России и Китая, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на предвыборном митинге в штате Висконсин, который транслирует телеканал Fox News.
При этом глава Белого дома надеется, что США никогда не понадобится использовать ядерное оружие.
Он также пообещал, что в случае своего переизбрания превратит США в главного мирового производителя и покончит с зависимостью от товаров из Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Дональд Трамп заявил, что США владеют вооружениями, о которых «мечтают» Россия и Китай.
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