Никосия, , 03:35 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 27 октября обсудили по телефону вопросы, связанные с пандемией нового коронавируса, а также действия Турции в Восточном Средиземноморье и перспективы переговоров по кипрскому урегулированию. Об этом Анастасиадис сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Конструктивное обсуждение по телефону с Борисом Джонсоном: координация между Кипром и Соединённым Королевством по сдерживанию пандемии COVID-19, тревожная ситуация в ВС (Восточном Средиземноморье), незаконные действия Турции в ИЭЗ (исключительной экономической зоне) Кипра и в Вароше, усилия по возобновлению переговоров по кипрской проблеме», — говорится в сообщении.

Напомним, что проживавшие в Вароше греки покинули этот квартал в 1974 году после того, как Фамагусту заняла турецкая армия. В 1984 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая запрещает селиться в Вароше кому бы то ни было, кроме покинувших её людей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турецкой Республики Северного Кипра открыли доступ в Варошу — курортный квартал города Фамагусты, покинутый жителями в 1974 году.

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