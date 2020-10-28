Каир, , 02:19 — REGNUM Египет, Эфиопия и Судан готовы продолжить переговорный процесс по плотине «Возрождение», которую на Ниле строит Эфиопия. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации Египта.

Возобновить после длительного перерыва обсуждение соглашения стороны договорились на переговорах, которые в режиме видеоконференции провели министры иностранных дел и водных ресурсов и ирригации трёх стран. Инициатором встречи стала ЮАР, которая в настоящее время председательствует в Африканском союзе. Переговоры прошли в присутствии наблюдателей из США, Евросоюза и Африканского союза.

«Египет подтвердил на встрече важность достижения юридически обязывающего соглашения о принципах заполнения и эксплуатации плотины, которое защитит общие интересы трёх стран и обеспечит их потребности в воде», — говорится в сообщении египетского ведомства.

По договорённости сторон, председательствующий на новом раунде переговоров Судан организует недельные консультации, на которых основное внимание будет направлено на пересмотр проекта финального соглашения.

Плотина «Возрождение», стоимостью 4,6 млрд долларов США, строится в западной части Эфиопии в качестве проекта по обеспечению электричеством десятков миллионов граждан страны. Однако Египет и Судан, которые зависят от вод Нила, обеспокоены тем, что это может повлиять на их водоснабжение. Несмотря на то что стороны несколько раз садились за стол переговоров, им так и не удалось прийти к всеобъемлющему соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между представителями Эфиопии, Судана и Египта по вводу в эксплуатацию плотины на Голубом Ниле должны возобновиться во вторник, 27 октября, после семинедельного перерыва.

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