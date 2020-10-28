Тегеран, , 09:02 — REGNUM 27 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил взрыв, произошедший в Пешаварской религиозной школе в Пакистане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Он отметил, что убийство ни в чем не повинных людей, включая беззащитных детей, свидетельствует о том, что агенты таких террористических актов не ценят никаких человеческих принципов.

Хатибзаде назвал систематические террористические нападения в ряде соседних государств в последние недели зловещим планом усиления межэтнических и межрелигиозных разногласий в регионе.

Он отметил, что борьба с этими нападками требует бдительности и совместных усилий всех правительств региона.

По меньшей мере восемь человек, включая студентов, были убиты и более 100 получили тяжелые ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в Пешаварской семинарии. Среди пострадавших есть дети и преподаватели, так как взрыв произошел во время занятий в школе.

По словам представителя полиции города Пешавар Вакара Азима, взрыв произошел в главном зале после того, как неизвестному мужчине удалось пронести сумку с пятью-шестью килограммами взрывчатки.