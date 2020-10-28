Тегеран, , 09:03 — REGNUM 27 октября официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что, хотя Соединенные Штаты, как ожидается, вернутся к ядерной сделке с Ираном, страна должна быть привлечена к ответственности за ущерб, нанесенный Исламской Республике в связи с выходом из данной сделки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, иранский чиновник также отметил, что США должны взять на себя новые обязательства, чтобы гарантировать, что они не повторят подобных нарушений международного права.

«Для нас не имеет значения, кто станет президентом Соединенных Штатов и какой президент решит вернуться к СВПД и перестанет препятствовать выполнению обязательств других участников. Кто бы это ни сделал, мы будем действовать в соответствии с нашими собственными принципами. Мы будем приветствовать такое решение любого президента», — заявил Рабиеи.

Отвечая на вопрос журналиста, как Иран отреагирует, если Байден победит на президентских выборах в США, а затем решит вернуться к СВПД, иранский чиновник подчеркнул:

«Иран с самого начала заявлял, что как только другие стороны сделки выполнят свои обещания, Иран вернется к своим прежним обязательствам».