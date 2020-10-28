Тегеран, , 09:22 — REGNUM 27 октября командующий силами противовоздушной обороны Исламской Республики Иран заявил, что уважение территориальной целостности и международных границ других стран является одним из основных принципов внешней политики Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что спокойствие и безопасность людей имеет большое значение, генерал-майор Абдуррахим Мусави отметил, что ПВО северо-западного региона страны постоянно совершенствуется и нуждается в дальнейшем укреплении.

Генерал-майор подчеркнул, что уважение территориальной целостности и международных границ стран является фундаментальным принцип внешней политики Ирана, при этом страна не потерпит никаких отклонений от данного правила.

Он также отметил, что иранские силы, как уже неоднократно доказывалось ранее, будут жестко противодействовать любого рода присутствию таких элементов вблизи границ страны, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).