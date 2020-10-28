Тегеран, , 09:30 — REGNUM 27 октября временный поверенный в делах Франции в Тегеране Флоран Айдалот был вызван в министерство иностранных дел Ирана в связи с поддержкой французскими официальными лицами публикаций и карикатур, оскорбляющих мусульманского пророка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи с французским представителем, который возглавляет французскую миссию в отсутствие посла, заместитель директора департамента МИД по европейским делам выразил недовольство Ирана по данному делу.

Чиновник отметил, что Иран решительно осуждает любое оскорбление или проявление неуважения к святому пророку ислама и другим исламским духовным лицам со стороны каких-либо лиц.

Он выразил сожаление по поводу того, что свобода выражения мнений, которая должна служить дальнейшему взаимопониманию и сосуществованию между нациями, используется для разжигания исламофобии и распространения ненависти по всему миру.

Французский дипломат пообещал в ближайшее время передать протест Ирана своему правительству.

В последние годы французский журнал Charlie Hebdo неоднократно публиковал оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммеда.