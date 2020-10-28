Тегеран, , 09:40 — REGNUM 26 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании вновь подтвердил пристрастие властей США к санкциям и посоветовал Вашингтону отказаться от санкционной политики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 октября.

«АНБ @robertcobrien только что признало, что США переоценили свою способность причинять боль и ущерб иранскому народу», — написал Зариф в своем твиттере. «Пришло время для США, наконец, признать, что это #SanctionAddict. Бросьте эту привычку. Великая экономическая война против Ирана принесет Вашингтону меньшее—а не большее—влияние в мире», — отметил он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил:

«Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся как с Ираном, так и с Россией, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций в отношении этих стран, что уже почти ничего не остается делать, но мы рассматриваем все возможные способы сдерживания этих стран, а также других, включая Китай и те государства, которые пытаются повлиять на американцев в том, как лучше проголосовать. Это неприемлемо».