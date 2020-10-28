Тегеран, , 09:42 — REGNUM 26 октября новый посол Ирана в Зимбабве представил свои верительные грамоты президенту страны Эмерсону Мнангагве. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 октября.

В ходе встречи новоизбранный иранский посол Аббас Навазани и Мнангагве подчеркнули необходимость развития двусторонних отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес, в частности в торгово-экономической сфере.

Обе стороны также призвали к проведению в ближайшем будущем совместной экономической комиссии в Тегеране.

В кулуарах церемонии вручения верительных грамот новый посол отметил: «Мы выражаем своё стремление и готовность расширить связи с Зимбабве во всех областях, включая экономику и культуру».

Навазани также призвал к отмене западных санкций, особенно американских, против Зимбабве, вновь подтвердив, что Иран рассматривает эти санкции как форму экономического терроризма, направленного против невинных людей.