Рим, , 02:20 — REGNUM Итальянская полиция пресекла в Риме попытку устроить массовые беспорядки в ходе протестов против новых ограничений в связи с COVID-19. Об этом вечером 27 октября сообщает агентство ANSA.

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По его данным, несколько демонстрантов были задержаны во время беспорядков, инициированных, предположительно, ультраправой партией Forza Nuova на площади Пьяцца дель Пополо. Отмечается, что в протестах также участвовали её лидеры Роберто Фьоре и Джулиано Кастеллино.

Напомним, что в разных городах Италии несколько дней подряд происходят манифестации против введения новых ограничительных мер в связи с пандемией. Мирные протесты перерастают в беспорядки после того, как к ним подключаются радикальные элементы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 человек были задержаны в ходе акции протеста в Милане в ночь с понедельника на вторник. В акции участвовали несколько сотен человек, в основном молодёжь, они протестовали против ужесточения антикоронавирусных ограничений.

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