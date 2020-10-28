Вашингтон, , 00:40 — REGNUM По меньшей мере 68 594 113 избирателей досрочно отдали свой голос на всеобщих выборах, которые назначены на 3 ноября, сообщает портал United States Elections Project.

Первое место по число проголосовавших граждан занял штат Техас — 7 802 505 человек. Кроме того, по 7 402 302 и 6 427 773 избирателя отдали свой голос в Калифорнии и Флориде соответственно, которые по этому показателю заняли второе и третье место.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что на всеобщих выборах в США около 60 млн избирателей воспользовались досрочной формой голосования.

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