Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Из социальных сетей Facebook и Instagram администрация удалила несколько фиктивных аккаунтов и страниц, уличённых в публикации контента в интересах правительственных организаций Ирана. Об этом говорится в опубликованном 27 октября заявлении компании Facebook.

«Мы… удалили за правительственное вмешательство 12 учётных записей и шесть страниц в Facebook и 11 аккаунтов в Instagram, которые координируют неаутентичные действия по заказу государственных учреждений», — говорится в сообщении.

Как было установлено в компании, эта небольшая сеть возникла в Иране и была ориентирована в основном на США и Израиль. При дальнейшей проверке была установлена связь стоящих за нею людей с правительством Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети Facebook планирует принять особые меры для борьбы с распространением ложной информации и проявлениями ненависти в сети на фоне выборов президента США.

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