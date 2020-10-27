Париж, , 23:58 — REGNUM Правительство Франции призвало граждан «проявлять бдительность» за рубежом в связи с жесткой реакцией мусульманского сообщества на карикатуры с пророком Мухаммедом, 27 октября сообщает Agence France-Presse.

«Рекомендуется проявлять максимальную бдительность, особенно во время путешествий и в местах, часто посещаемых туристами или иностранными сообществами» , — говорится в сообщении МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, антимусульманские заявления правительства Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном ранее вызвали протесты во многих странах мира, в том числе в самой Франции.

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