Париж, 27 октября 2020, 23:58 — REGNUM Правительство Франции призвало граждан «проявлять бдительность» за рубежом в связи с жесткой реакцией мусульманского сообщества на карикатуры с пророком Мухаммедом, 27 октября сообщает Agence France-Presse.
Как сообщало ИА REGNUM, антимусульманские заявления правительства Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном ранее вызвали протесты во многих странах мира, в том числе в самой Франции.
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