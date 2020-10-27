Сараево, , 22:58 — REGNUM На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения 27 октября руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, говоря о проведении выборов в Боснии и Герцеговине, заявил, что голосование является чрезвычайно важным процессом в демократических странах. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Он добавил, что ВОЗ с удовольствием в будущем окажет адекватную техническую помощь для проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса в Боснии и Герцеговине при необходимости.

«Мы консультировали ряд правительств, которые к нам обращались по поводу способов управления рисками в процессе голосования, включая выборы по почте и на других разных платформах. Возможно, продление дня выборов, часов голосования, снижение плотности избирателей на избирательных участках и другие меры могли бы помочь в обеспечение безопасности во время этого мероприятия. Необходимы дополнительное планирование, ресурсы и подход к управлению рисками. Мы готовы поддержать тех, кто желает проводить безопасные выборы в условиях коронавируса. Мы дадим адекватную оценку рискам избирательных органов, чтобы обезопасить проведение выборов», — подчеркнул Райан.