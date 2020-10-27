Париж, , 22:43 — REGNUM Саммит Европейского союза должен дать ответ на действия турецкого руководства, заявил 27 октября министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер, пишет Le Figaro.

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По его словам, поведением Эрдогана недовольна «вся Европа».

Риестер «Необходимо, чтобы на его действия был дан европейский ответ на ближайшем саммите Евросоюза».

Он пояснил, что Брюссель должен обезопасить себя от Анкары, приняв меры, «укрепляющие баланс сил с Турцией». Ведь Эрдоган, отмечает французский дипломат, усиливает контроль «над целым рядом соседних регионов».

Перечисляя «грехи» Турции, Риестер назвал нарушение эмбарго на поставку оружия Ливии, действия в Нагорном Карабахе «по отправке наёмников в поддержку Азербайджана», добычу газа «в эксклюзивных экономических зонах Кипра и Греции», а также тот факт, что Анкара не осудила убийство исламистом школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все вышеперечисленные аспекты внешней политики Турции ежедневно подпитывают разобщённость Анкары и Парижа. Стоит отметить, что не только «поведение Эрдогана» вызывает споры, но и действия его французского коллеги Эммануэля Макрона усиливают конфликт.

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