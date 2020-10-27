Париж, 27 октября 2020, 22:43 — REGNUM Саммит Европейского союза должен дать ответ на действия турецкого руководства, заявил 27 октября министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Франк Риестер, пишет Le Figaro.
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По его словам, поведением Эрдогана недовольна «вся Европа».
Он пояснил, что Брюссель должен обезопасить себя от Анкары, приняв меры, «укрепляющие баланс сил с Турцией». Ведь Эрдоган, отмечает французский дипломат, усиливает контроль «над целым рядом соседних регионов».
Перечисляя «грехи» Турции, Риестер назвал нарушение эмбарго на поставку оружия Ливии, действия в Нагорном Карабахе «по отправке наёмников в поддержку Азербайджана», добычу газа «в эксклюзивных экономических зонах Кипра и Греции», а также тот факт, что Анкара не осудила убийство исламистом школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, все вышеперечисленные аспекты внешней политики Турции ежедневно подпитывают разобщённость Анкары и Парижа. Стоит отметить, что не только «поведение Эрдогана» вызывает споры, но и действия его французского коллеги Эммануэля Макрона усиливают конфликт.
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