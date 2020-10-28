Тирана, , 08:14 — REGNUM Административный и Апелляционные суды Тираны 27 октября были закрыты.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, причиной стало выявление коронавируса SARC-CoV-2 у нескольких сотрудников. Решение приостановить работу суда было принято президиумом суда.

Тем не менее, рассмотрение дел, имеющих неотложный характер будет продолжено, также как и рассмотрение административных дел, откладывание которых приведет к истечению сроков, предусмотренных законом.

В настоящий момент эпидемиологическая ситуация в Албании ухудшается: 27 октябре в стране был зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности среди пациентов с COVID-19 — скончались семь человек.

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