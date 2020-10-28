Скопье, , 07:46 — REGNUM Парламент Северной Македонии 27 октября принял закон о защите от дискриминации.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в поддержку законопроекта проголосовали 69 депутатов из 120.

Принятие данного закона является одним из требований Европейского союза к стране, намеревающейся присоединиться к этому интеграционному объединению. Закон предполагает расширение прав представителей ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств и принимается парламентом Северной Македонии уже в третий раз.

После первого голосования президент Джордже Иванов отказался его подписывать. Во второй раз закон был принят и подписан президентом Стево Пендаровски, однако был аннулирован Конституционным судом, поскольку в его поддержку проголосовало недостаточное количество депутатов.

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