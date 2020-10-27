Ереван, , 22:25 — REGNUM В Карабахе на стороне ВС Азербайджана воюет иностранный спецназ, заявил 27 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Такими словами он ответил на вопрос журналистов о присутствии в зоне боёв турецких спецподразделений.

«Не могу утверждать конкретно, спецназ какой страны, на данный момент, где находится. Однако то, что они есть в рядах ВС Азербайжана, и что оказывают им разностороннюю поддержку — техническую, профессиональную и в плане военнослужащих — это факт. Об этом заявляли неоднократно», — сказал Ованнисян.

Напомним, ранее зарубежные СМИ опубликовали многочисленные материалы об участии в боях в Карабахе боевиков из Сирии и Ливии, доставленных туда через Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве всех соглашений о перемирии и в ударах по мирному населению.

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