Ереван, , 22:15 — REGNUM Противник утратил численное и техническое превосходство, характер боевых действий в Карабахе изменился, заявил 27 октября на брифинге представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Уже нет прежней динамики: противник бросает в бой не крупные соединения, а небольшие диверсионные группы», — сообщил Ованнисян.

По его словам, причиной утраты превосходства ВС Азербайджана являются особенности местности и приобретенный армянскими военными боевой опыт.

«Идут тяжелые бои в лесах, ущельях. Сегодня нейтрализовано несколько диверсионных групп, несколько из них обращены в бегство и бросили технику, но эта война по своей сути имеет определенные сложности», — сказал Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве всех соглашений о перемирии и в ударах по мирному населению.

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