Тегеран, , 22:00 — REGNUM Иран провел усиление средств ПВО, расположенных на северо-западе страны у границ с Азербайджаном и Арменией, сообщает 27 октября агентство Tasnim со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВС Ирана генерал-майора Абдол-Рахима Мусави.

Такое решение вызвано тем, что бои в Карабахе происходят в непосредственной близости от границы Ирана.

«Mы не потерпим никаких угроз нашим границам», — цитирует агентство слова генерала Мусави.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) развернул механизированную бригаду на северо-западной границе Ирана после того, как на иранской территории разорвалось несколько снарядов, перелетевших через границу.

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