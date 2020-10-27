Подгорица, , 22:26 — REGNUM 27 октября на пресс-конференции пресс-секретарь Европейский комиссии Анна Писонеро Хернандес заявила, что сбор данных по наиболее чувствительным и острым темам в Черногории, таким как этническая принадлежность, религия и язык, должны основываться на инклюзивных публичных консультациях и принципе свободы слова. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

На вопрос журналистов по поводу предстоящей переписи населения в Черногории, в ЕС отметили, что их законодательство, регулирующие этот вопрос, не включает в себя этническую принадлежность, религию и язык в качестве основных тем.

«Наши рекомендации и выводы из главы 18 доклада по Черногории за 2020 год в связи с подготовкой к переписи населения так и остаются в силе, в том числе и те, которые касаются необходимости значительного укрепления кадровых и финансовых ресурсов Государственного института статистики (Монстат) и в связи с адресным регистром», — подчеркнула Писонеро.

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