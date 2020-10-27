Москва, , 21:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин не контактировал лично с ушедшим на самоизоляцию министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Нет», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в пресс-службе МИД России сообщили, что Сергей Лавров ушёл на самоизоляцию после визита в Грецию из-за контакта с заболевшим COVID-19.

В ведомстве отметили, что все встречи с участием министра будут перенесены на более поздний срок.

Следует отметить, что греческий коллега Сергея Лаврова Никос Дендиас, согласно официальным заявлениям, продолжает работать в обычном режиме.