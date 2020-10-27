Сараево, , 21:56 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу 27 октября заявил, что Россия является гарантом Дейтонского мирного соглашения и полностью поддерживает статус Республики Сербской и ее конституционные полномочия, и считает, что необходимо пересмотреть присутствие в Боснии и Герцеговине офиса Верховного представителя, функции которого уже давно потеряли свою актуальность. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Лавров отметил, что Россию и Республику Сербскую объединяют тесные исторические и культурные связи.

«Мы ценим, действительно, братское взаимопонимание, которое существует между нами», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не признает эффективности деятельности высокопоставленного представителя в Боснии и Герцеговине, и добавил, что его функция уже давно потеряла свою актуальность. Лавров отметил, что оснований говорить о пересмотре Дейтона недостаточно. По его словам, он уже четверть века успешно обеспечивает мир, безопасность и стабильность в Боснии и Герцеговине и регионе.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1992—1995 гг. Согласно этому соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.

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