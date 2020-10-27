Котор, , 21:14 — REGNUM 27 октября в Которе Гражданское движение «УРА», партия «Демократическая Черногория» и коалиция «За будущее Котора» подписали общие принципы действий и коалиционное соглашение, которое создало предпосылки для формирования новой местной администрации в Которе. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Представители этих трех партий, как было объявлено, сформируют коалиционное правительство в ближайшие четыре года. На 28 октября запланировано продолжение учредительной сессии местного парламента.

На этой же сессии в качестве председателя муниципалитета Котор будет выдвинут Владимир Йокич от партии Демократическая Черногория.

«В документе изложены общие принципы действий нового состава органов местного самоуправления в Которе с целью положить конец непотизму в сфере занятости, коррупции. Мы пришиваем к сменяемости персонала исключительно на основе результатов их работы, к проведению юридического и финансового аудита всех учреждений и компаний муниципалитета», — заявил Йокич.