Анкара, , 21:03 — REGNUM Антиисламские заявления французского президента Эммануэля Макрона льют воду на мельницу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 27 октября журналистам пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.

Представитель правящей партии заявил, что Макрон своими словами об исламе разрушает французское общество.

Челик «Слова Макрона представляют собой идеологические боеприпасы таким организациям, как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон пообещал вести «активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» во Франции после того, как исламист убил школьного учителя.

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