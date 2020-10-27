Анкара, 27 октября 2020, 21:03 — REGNUM Антиисламские заявления французского президента Эммануэля Макрона льют воду на мельницу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 27 октября журналистам пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик.
Представитель правящей партии заявил, что Макрон своими словами об исламе разрушает французское общество.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон пообещал вести «активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций» во Франции после того, как исламист убил школьного учителя.
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