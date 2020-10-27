Вашингтон, , 20:52 — REGNUM О своём разочаровании в связи с нарушением перемирия в Нагорном Карабахе заявил американский президент Дональд Трамп 27 октября, сообщает Reuters.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, США выступили посредниками в очередных переговорах по Нагорному Карабаху, которые состоялись между конфликтующими сторонами 25 октября на уровне глав МИД.

Несмотря на то, что с 26 октября в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня, обе стороны в первый же день заявили о его несоблюдении.

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