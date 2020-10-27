Бишкек, , 20:26 — REGNUM И. о. президента Киргизии сегодня, 27 октября, подписал указ об освобождении Улукбека Кочкорова от должности министра труда и социального развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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По официальной версии, Кочкоров ушел в отставку добровольно.

Кто будет назначен на эту должность вместо него, пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Улукбек Кочкоров возглавлял министерство труда и соцразвития Киргизии в течение последних двух лет. На этот пост он был назначен 25 октября 2018 года.