Бишкек, , 20:13 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 27 октября, подписал указ о назначении Алмаза Мамбетова на должность управляющего делами главы государства и правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

Отметим, что Мамбетов на этом посту сменил Турдуназира Бекбоева, чьи полномочия были приостановлены с 21 августа 2020 года в связи с его участием в парламентских выборах в качестве кандидата в депутаты.

Напомним, что итоги выборов были отменены по требованию протестующих, устроивших массовые беспорядки и захвативших Дом правительства, после чего добившихся отставки правительства и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Справка ИА REGNUM:

Мамбетов Алмаз Ишенбекович родился 15 марта 1976 года в городе Фрунзе Киргизской ССР. С 2004 по 2007 годы занимал пост секретаря службы государственного протокола в МИД Киргизии. С 2008 по 2010 годы — ведущий и главный специалист управления делами госпредприятия «Киргизские железные дороги». В 2011 году — и. о. завотделом международного сотрудничества мэрии столицы Киргизии. С 2014 по 2019 годы — мэр города Балыкчи. С апреля 2019 года по февраль 2020 года — председатель государственной регистрационной службы Киргизии.

Алмаз Мамбетов имеет свой бизнес — является владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей автомобилями и мотоциклами.