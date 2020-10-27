Париж, , 20:19 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны Африки выступить вместе против «хищников» и «противоборствующих держав». Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Le Figaro.

Выступая в столице Республики Конго городе Браззавиль в честь 80-й годовщины основания генералом Шарлем де Голлем Совета обороны империи, призванного бороться против фашистских режимов, глава французского МИД заявил, что «в мире, где правит жестокость, хищники и противоборствующие державы мы должны держаться вместе».

«Лучший способ держаться вместе — это вернуться к модели, провозглашенной генералом Де Голлем 80 лет назад, когда Франция и африканские страны сражались вместе с общим врагом», — пояснил Ле Дриан.

Напомним, 26 октября выходец из Демократической Республики Конго Мвазулу Диябанза попытался вынести из музея Лувр, расположенного в Париже, произведение искусства, «украденное из Африки».

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