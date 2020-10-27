Загреб, , 20:32 — REGNUM Россия не видит надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах по решению украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватскому изданию Vecernji list.

Корреспондент издания напомнил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович активно продвигал в Европейском парламенте хорватский опыт мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса, и спросил Лаврова, сможет ли этот момент отрицательно повлиять на отношения между Москвой и Загребом.

«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 г. Минский «Комплекс мер». Этот документ был одобрен Резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права. Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона» — рассказал Лавров.

Напомним, что в феврале 2019 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Андрей Пленкович заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо перенять хорватский опыт реинтеграции страны — задействовать дипломатические средства и политическое давление.

«У нас были две модели их освобождения. Одна — с помощью военной и полицейской операции, и еще одна — с помощью дипломатических усилий под эгидой Организации Объединенных Наций, и решительного участия Америки благодаря генералу Кляйну в мирной реинтеграции Восточной Славонии», — заявил Пленкович.

Опыт, на который ссылается Пленкович, относится к населенному сербами региону Восточная Славония, который после проведения операций «Молния» по захвату Западной Славонии и «Буря» по ликвидации Республики Сербской Краины в мае и августе 1995 года остался неподконтрольным хорватским властям. ВС Хорватии не смогли бы захватить Восточную Славонию так же легко, как Западную Славонию и Сербскую Краину, так как регион контролировал Новосадский корпус Югославской народной армии со штабом в Воеводине (автономная область Сербии).