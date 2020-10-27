Минск, , 19:46 — REGNUM Состоявшееся утром 27 октября публичное выступление белорусских врачей из минского РНПЦ «Кардиология», выстроившихся в цепь солидарности вдоль проспекта Дзержинского и задержанных сотрудниками МВД, является «провокацией». Об этом сообщает государственный пропагандистский холдинг «Белтелерадиокомпания».

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В ходе мирной акции протеста белорусские врачи заявили о неприемлемости крайне жестокого обращения сотрудников «правоохранительных органов» с участниками протестных манифестаций. Поводом стали многочисленные факты зверских избиений безоружных манифестантов, пыток в учреждениях МВД и даже убийств.

По всем этим фактам, изложенным в почти двух тысячах официально поданных и зарегистрированных заявлений, ни МВД, ни КГБ, ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет не завели ни одного уголовного дела. Государственные СМИ, в том числе «Белтелерадиокомпания», распространяли фейки об обстоятельствах убийства сотрудниками «правоохранительных органов» Александра Тарайковского, а также целенаправленно скрывали информацию о реальном положении дел в Белоруссии.

При этом в сюжете «Некорректное поведение» государственный телеканал «Беларусь 1» (входит в состав пропагандистского холдинга) представил факт мирной протестной акции врачей элитной клиники Минска исключительно субъективно и негативно. По версии пропагандистов, силовики «сорвали провокацию» белорусских врачей, которые якобы «не только продемонстрировали негостеприимство, но и сознательно поставили под угрозу жизнь и здоровье людей».

На самом деле жизнь и здоровье людей под угрозу поставили не честные врачи, а соучастники политических репрессий, среди которых — пропагандисты «Белтелерадиокомпании».