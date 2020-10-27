Стамбул, Турция, 27 октября 2020, 19:17 — REGNUM Сотрудник консульства США в Стамбуле Назми Мете Джантюрк приговорен турецким судом к тюремному заключению сроком пять лет и два месяца, 27 октября сообщает агентство Reuters.
Джантюрк, сотрудник службы безопасности консульства, был признан виновным в пособничестве организации проповедника Фетхуллы Гюлена FETO, которая в Турции считается террористической.
Сам Джантюрк, которого суд не стал арестовывать до апелляции, отрицает связь с организацией Гюлена и предъявленные обвинения.
Супруга Джантюрка Севим и дочь Ирем, также обвиненные в членстве в террористической организации, были оправданы судом.
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