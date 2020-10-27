Ереван, , 18:45 — REGNUM Заявление Баку об армянском ракетном обстреле Бардинского района Азербайджана является совершенной ложью, сообщила 27 октября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Заявление азербайджанской стороны о том, что якобы с территории Армении был нанесен ракетный удар по Бардинскому району, — совершенная ложь… Ни ВС Армении, ни Армия обороны Арцаха не выпускали никакой ракеты в этом направлении», — написала Степанян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил о гибели трёх человек, в том числе ребенка, и ранениях еще десяти мирных жителей в результате ракетного удара вооруженных сил Армении по Бардинскому району Азербайджана.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. При этом Армения, НКР и Азербайджан регулярно обвиняют друг друга в обстрелах гражданских объектов и мирного населения.

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