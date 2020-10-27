Тегеран, , 18:23 — REGNUM Карикатура с подписью «Парижский иблис» на президента Франции Эммануэля Макрона появилась на обложке иранской газеты Vatanemrooz («Родина сегодня») 27 октября.

Отметим, что эта карикатура стала ответной реакцией Ирана на заявления властей Франции в отношении мусульманских ценностей.

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Напомним, скандальные публикации французского журнала Charlie Hebdo неоднократно приводили к печальным последствиям. Журнал, специализирующийся на карикатурах, в сентябре снова опубликовал высмеивающее изображение пророка Мухаммеда.

Это спровоцировало очередной теракт во Франции, после чего Макрон сделал очередное заявление о «демократии» и о том, что нужно вводить ислам в рамки.

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