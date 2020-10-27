Баку, , 17:37 — REGNUM Трое мирных жителей погибли от ракетного удара, нанесенного Арменией по Бардинскому району Азербайджана, сообщает 27 октября помощник азербайджанского президента Хикмет Хаджиев на своей странице в Twitter.

По его словам, кроме троих погибших, еще десять человек ранены.

«В результате коварного ракетного удара Армении по Бардинскому району Азербайджана трое гражданских убиты и десять человек, в том числе дети и женщины, серьезно ранены», — написал Хаджиев.

При этом помощник президента Азербайджана заявил, что среди убитых один ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября продолжаются бои в Нагорном Карабахе. Кроме армии НКР, наступающим войскам Азербайджана противостоят и вооруженные силы Армении. Обе стороны обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам и мирному населению.

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