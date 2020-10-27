Ново-Огарево, Московская область, , 17:16 — REGNUM В России необходима реформа в сфере надзора за объектами культурного наследия. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

«К сожалению, на местах не всегда есть возможность обеспечить достойное содержание памятников культуры. А значит, наверное, и нужна корректировка соответствующих законодательных норм», — заявил Путин.

«Это также касается и регулирования вопросов об организации надзора за объектами культурного наследия», — подчеркнул он.

Сейчас сохранность федеральных памятников лежит на органах надзора, которыми руководят региональные власти, напомнил президент.

«Эксперты считают, что это создаёт подчас риски и конфликт интересов. Это, наверное, так и есть. В качестве решения предлагаю ввести государственный контроль за качеством содержания объектов, находящихся на балансе разных ведомств и в разных формах собственности», — указал Путин.