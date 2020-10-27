Париж, , 17:08 — REGNUM Предложенный Москвой вариант не размещать российские ракеты 9М729 на территории ЕС интересен, но Париж хотел бы знать детали предлагаемых договорённостей, сообщили 27 октября в пресс-службе МИД Франции.

«Мы всё ещё ожидаем подробной информации от российской стороны по этому предложению, чтобы оценить надёжность выгод в сфере безопасности, которые оно принесёт Франции и её союзникам», — говорится в сообщении.

Париж предлагает вынести этот вопрос на обсуждение с ЕС. Французская сторона предложила Москве и Вашингтону прийти к соглашению, чтобы продлить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после февраля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договор РСМД был прекращён по инициативе США, обвинившей Россию в его нарушении, в частности, из-за ракет 9М729, размещение которых якобы нарушает соглашение.

РСМД не действует уже год с лишним. Накануне, 26 октября, российский президент Владимир Путин заявил:

«Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развёртывания в европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО».

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