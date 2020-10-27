Ново-Огарево, Московская область, , 17:06 — REGNUM Памятники и истории и культуры в России должны стоять на строгом учёте. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

«Здесь обращаю особое внимание правительства, министерства культуры, регионов на ранее данные поручения обеспечить строгий учёт, паспортизацию и охрану памятников истории и культуры», — заявил Путин.

«Это поручение должно быть исполнено в полном объёме. Надо посмотреть, какие здесь необходимо задействовать дополнительные резервы», — указал он.

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