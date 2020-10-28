Москва, , 08:05 — REGNUM Новая информационная система учета недвижимости ФГИС ЕГРН повысит качество и достоверность сведений в реестре, упростятся процедуры получения услуг, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть от реального местоположения объекта недвижимости. Так, житель Санкт-Петербурга сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы своего региона. Важно, что и Крымский полуостров теперь работает в единой информационной системе, отметила Абрамченко.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах занимает три дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких минут.

Это позволит гражданам оперативно получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений перед сделкой с недвижимостью, отметила вице-премьер.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно будет авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или кадастровому номеру.

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