Москва, , 16:58 — REGNUM В отличие от стран Запада, где денежно-кредитная политика стала неэффективна из-за низких и околонулевых процентных ставок, в России Центральный банк способен эффективно влиять на экономическую активность. Об этом 27 октября заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«В разных странах меры нужно применять разные. И есть возможность применять меры разные. Где-то денежно-кредитная политика полностью исчерпала свои возможности — нулевые ставки, выкуп бумаг, который продолжается уже несколько лет… и там только бюджетные стимулы возможны в принципе», — заявил Орешкин.

«Зато в таких странах, как Россия, денежно-кредитная политика далеко не исчерпала возможности по смягчению. Мы видим, что ставки не нулевые. При необходимости Центральный банк может принимать решения по снижению ставок», — указал он.