Белград, , 16:59 — REGNUM Диалог Белграда и Приштины будет возобновлен в Брюсселе 29 октября в форме совещания на уровне экспертов. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS 27 октября.

Обе делегации возглавят главные переговорщики. Речь идет о раунде диалога, который первоначально планировался в конце сентября, но был отменен из-за принятия мер предосторожности по предотвращению распространения коронавируса среди сотрудников Европейской службы иностранных дел, являющихся посредниками в диалоге.

Повестка дня останется прежней. На встрече будут обсуждаться финансовые претензии. В Брюсселе указали, что встреча пройдёт с соблюдением всех мер защиты от коронавируса, предписанных Европейской службой иностранных дел и властями Бельгии, в качестве принимающей страны.