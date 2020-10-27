Москва, 27 октября 2020, 16:42 — REGNUM Американская сторона не дала убедительных сигналов, что готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год, сообщил 27 октября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По словам российского дипломата, говорить с Вашингтоном Москва и дальше настроена, но не «в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены», а в поиске реального решения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и США пока не пришли к окончательной договорённости, продлевать ли временно, на один год, СНВ-3 на условиях замораживания ядерных арсеналов с обеих сторон.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США занижает порог применения ядерного оружия — МИД России