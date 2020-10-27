Москва, , 16:42 — REGNUM Американская сторона не дала убедительных сигналов, что готова продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на год, сообщил 27 октября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков «Мы столкнулись в последнее время с нежеланием американцев действовать по логике, которая проста и понятна: сохранить то, что есть, и пойти на продление срока действия договора для того, чтобы получить запас по времени, в течение которого можно было бы преодолевать проблемы, которые существуют».

По словам российского дипломата, говорить с Вашингтоном Москва и дальше настроена, но не «в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены», а в поиске реального решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и США пока не пришли к окончательной договорённости, продлевать ли временно, на один год, СНВ-3 на условиях замораживания ядерных арсеналов с обеих сторон.

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