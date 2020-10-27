Варшава, , 16:38 — REGNUM Во время пресс-конференции 27 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскрыл детали программы помощи предпринимателям в связи с потерями, которые они несут из-за ограничений в связи с пандемией. Об этом передает Dziennik.

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Так, по его словам, польское руководство поддержит ряд отраслей освобождением от взносов на социальное страхование за ноябрь. К таким отраслям относятся общепит, индустрия развлечений, спортивные залы, а также сфера торговли.

Кроме того, добавил премьер-министр Польши, правительство страны приняло решение выдать субсидии из государственного бюджета для поддержания занятости в компаниях. В связи с понесенными убытками, отметил Моравецкий, есть риск сокращения численности штата в организациях.

В-третьих, премьер-министр объявил, что государство также безвозмездно будет субсидировать субъекты малого бизнеса, которые попали в сложную экономическую ситуацию. В-четвертых, предпринимателей освободят от рыночного сбора на весь 2021 год, при этом потери, которые вследствие данного решения понесут бюджеты местных органов управления, будут компенсированы из государственного бюджета.

По словам Моравецкого, по подсчетам правительства, на данном этапе плановая поддержка коснется более 170 компаний, в которых работает более 400 тысяч человек. «Сумма помощи превышает 1,8 миллиарда долларов, но по некоторым оценкам, она превысит сумму в 2 миллиарда», — заключил глава польского правительства.