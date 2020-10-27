Варшава, , 16:33 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 октября во время пресс-конференции прокомментировал решение Конституционного суда республики от 22 октября, которое заключило, что легальное проведение абортов в случае обнаружения у плода патологий не соответствует Конституции. Об этом передает Polskie Radio 24.

По словам премьер-министра, право на свободу выбора имеет важное значение для существования и развития демократического общества, однако оно может быть ограничено таким фундаментальным правом, как право на жизнь. Тем самым, Моравейцкий поддержал решение Конституционного суда о том, что проведение абортов по причине выявленных болезней и генетических отклонений у плода противоречит Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона.

«Те, кто был убит, не могут воспользоваться своим правом на свободу выбора. Поэтому, несмотря на то, что свобода выбора является важным правом, она не может противоречить праву на жизнь. Ведь от права на жизнь в целом и зависит, можно ли осуществить свободу выбора», — подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр также отметил, что государство «подойдёт ко всем ситуациям всех женщин с большой осторожностью». «Мы поможем женщинам и детям, чтобы они могли нормально развиваться в утробе матери, а после рождения — нормально жить», — заявил глава польского правительства.