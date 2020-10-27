Варшава, , 16:31 — REGNUM Один из лидеров польских националистов призвал главу МВД страны выдать им экипировку и «необходимое оборудование» для того, чтобы бороться с протестующими. Об этом передает Dziennik.

«Господин министр Мариуш Каминьский! Поскольку мы, националисты, должны делать всю работу за полицию, которая постоянно отказывается вмешиваться, когда протестующие начинают заниматься вандализмом и нарушением общественного порядка, просим предоставить нам соответствующие полномочия, экипировку и необходимое оборудование», — написал в интернете правый активист из города Ополе Гжегож Ковара.

Данное обращение связано с возмущением «правых» по поводу произошедшей 26 октября в Варшаве акции протеста, которую проводили «левые» и либеральные активисты против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Протестующие пытались проникнуть в костел. Для противодействия на место митинга пришли их идеологические оппоненты — националистические «правые» активисты, поддерживающие запрет абортов. Между сторонами произошли стычки, после которых ряд человек получили травмы.

Днем ранее протестующим уже удалось сорвать мессу в католическом костеле. Это произошло в польской Познани. Тогда группа из десятков человек во время Богослужения вышла к алтарю с транспарантами, посвященными праву на аборт.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.