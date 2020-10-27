Париж, , 16:43 — REGNUM Глава французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон предложил изменить правила выдвижения кандидатов для участия в выборах президента Франции. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает Agence France-Presse.

Выступая в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, Меланшон предложил заменить правило «поддержки кандидата 500 людьми, занимающими высокие выборные посты в органах власти», порогом в «150 000 подписей обычных граждан».

По словам скандального политика, это позволит «повысить легитимность выборов» и снизить число случаев воздержания от голосования.

«Было бы очень обидно, если бы кто-то из традиционных кандидатов не смог принять участие в выборах», — заявил Меланшон, намекая, очевидно, на самого себя. «Давайте защитим Францию от обсуждения легитимности будущих выборов», — добавил он.

Напомним, 14 октября Меланшон решил провести опрос среди членов своей партии об их отношении к его кандидатуре на президентских выборах во Франции в 2022 году.

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