Варшава, , 16:19 — REGNUM Правительство Польши выдвинуло кандидатуру на должность генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом передает Dziennik.

Кандидатом от Польши стал нынешний министр климата и окружающей среды республики Михал Куртыка. Нынешний генеральный секретарь ОЭСР мексиканец Хосе Анжела Гурриа заканчивает своё правление в июне 2021 года. Его преемник должен быть избран до марта 2021 года.

Куртыка занимает свою должность с ноября 2019 года. В апреле 2018 года он стал полномочным представителем Польши на климатическом саммите ООН в Катовице.

Ранее, в 2016 году, Куртыка был статс-секретарем минэнерго, где отвечал, в частности, за технологическое развитие и внедрение инноваций в энергетический сектор, а также за реализацию климатической и энергетической политики в топливно-газовой сфере.

ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) — это базирующаяся в Париже международная организация, основанная в 1961 году. Польша является членом организации с 1996 года. Миссия ОЭСР заключается в поиске и продвижении лучших политических и экономических решений, направленных на улучшение качества жизни людей в мире. Организация также проводит исследовательскую работу, уделяя особое внимание наиболее важным социальным и экономическим вопросам.