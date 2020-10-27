Москва, 27 октября 2020, 16:10 — REGNUM Протесты в Белоруссии вернулись на уровень августовского массового подъема, причем не только в Минске, но и в регионах. Об этом 27 октября в своем Телеграм-канале написал социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий.
При этом он подчеркнул, что возврата к прежней ситуации уже не будет — или «вторая волна» протеста окончательно «надломит власть», или движение выдохнется и потерпит неудачу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что участники протестных акций в Белоруссии перешли в своих действиях «красную черту» по многим направлениям.
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